Danes v Ljubljani začetek futsalskega EP

Ljubljana, 30. januarja - Z današnjo tekmo med Slovenijo in Srbijo, ki bo ob 18. uri, se bo začelo evropsko prvenstvo v futsalu. V dvorani Stožice, ki bo gostila vseh 20 tekem prvenstva, bo petnajst minut pred tem tudi krajša slavnost ob odprtju, na katerem bo skupina Tosca Beat zaigrala posebej za to EP narejeno pesem Let's get going (Masters of Skills).