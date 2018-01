Košarkarji za pokalno lovoriko v Tivoliju

Ljubljana, 29. januarja - Finalni turnir 17. pokala Spar bo v soorganizaciji Košarkarske zveze Slovenije in KK Petrol Olimpija v ljubljanski dvorani Tivoli. Žreb polfinalnih parov bo na sporedu v sredo, 31. januarja ob 11. uri, finalni turnir pa bo na sporedu med 16. in 18. februarjem. Na finalni turnir so se uvrstile Krka, Petrol Olimpija, Sixt Primorska in Šenčur GGD.