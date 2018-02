Prostovoljci pomemben del organizacije večjih športnih dogodkov

Ljubljana, 2. februarja - Prostovoljci so nadvse pomemben del organizacije tako rekoč vseh večjih športnih dogodkov. Tako je tudi na evropskem prvenstvu v futsalu, ki ga te dni gosti Ljubljana. Organizatorji računajo na pomoč 50 prostovoljcev, med njimi so tudi tri tujke, ki pomagajo na vsakem koraku in na področju, ki se tiče turnirja.