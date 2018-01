Ministrstvo razburilo s kratkim rokom za javno razpravo o predlogu novele krovnega zakona v kulturi

Ljubljana, 29. januarja - Predlog novele zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ki je v javni razpravi, je doživel burna odziva sindikatov Glosa in Sviz. V prvem ministru za kulturo Tonetu Peršaku očitajo, da je pozabil na socialno partnerstvo, v Svizu so kritični do kratkega roka za razpravo. Da je rok prekratek, meni tudi Nacionalni svet za kulturo.