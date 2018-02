V Slovenskih Konjicah jubilejni 10. festival podvodnega filma

Slovenske Konjice, 1. februarja - S projekcijami za šole se je danes v Slovenskih Konjicah začel jubilejni 10. festival podvodnega filma in fotografije Sprehodi pod morjem. Uradno ga bodo odprli s petkovo razstavo podvodne fotografije in otroških likovnih del ter koncertom zasedbe Marka Hatlaka, vrhunec pa bodo sobotne projekcije in podelitev nagrade, morskega konjička.