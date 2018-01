V Turčiji od začetka ofenzive v Siriji zaradi širjenja "teroristične" propagande aretirali že 311 ljudi

Ankara, 29. januarja - Turške oblasti so od začetka ofenzive proti Kurdom na severu Sirije aretirale že 311 ljudi, ki jih sumijo širjenja "teroristične propagande" proti omenjenemu vojaškem posredovanju, je danes sporočilo turško notranje ministrstvo. Policijske racije so potekale po celi državi od Izmirja ob Egejskem morju do province Van na vzhodu države.