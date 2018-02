Indijsko gospodarstvo se krepi

New Delhi, 3. februarja - Indijsko gospodarstvo naj bi letošnje fiskalno leto končalo s 6,75-odstotno gospodarsko rastjo, prihodnje leto pa naj bi se rast pospešila na raven med sedem in 7,5 odstotka, je ta teden ocenila vlada. Negativni učinki dveh odločitev vlade - uvedba novega davka in umik bankovcev z najvišjimi vrednostmi - se namreč zmanjšujejo.