Tedenska napoved - rekreacija od 30. 1. do 5. 2.

IZBRANI DOGODKI

Dan teka na smučeh za Ljubljančane

Vse, ki vas zanimata tek in pohodništvo na smučeh in bi radi spoznali začetne korake ali izpopolnili svoje znanje, ste vabljeni na tečaj, ki ga v soboto pri Šport hotelu na Pokljuki organizira Smučarsko društvo Krplje. Poleg seznanjanja s klasično in drsalno tehniko, boste v sklopu dogodka lahko preizkusili tudi opremo različnih proizvajalcev. Informacije: www.ppslo.com

Pohod ob Muri

Nedeljski pohod bomo pričeli pri brodu na Muri pri vasi Krog in ga tudi končali na istem mestu. Pot je primerna za vse starostne skupine, tudi za otroke nad 6 let. Prehodili bomo okrog osem km. Pridruži se nam na pohodu ter doživi in spoznaj posebnosti najdaljšega poplavnega sveta v Srednji Evropi. Pohodniki s pohodom opominjamo in želimo, da Mura ostane še naprej brez jezov kot del mednarodnega biosfernega rezervata Evrope pod okriljem UNESCA, Mura-Drava-Donava - evropska Amazonka. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pohod-ob-muri-v-nedeljo-4-februarja.html

22. pohod in turni smuk z Galetovca

Turistično društvo Bohinjska Bela v nedeljo organizira 22. turni smuk in pohod na Galetovec. Galetovec je 1265 m visok vrh nad Bohinjsko Belo, s katerega je izredno lep razgled na velik del Gorenjske. Organiziran odhod je ob 8.30 uri izpred trgovine (poleg gostilne Rot) na Bohinjski Beli. V pastirski koči pod vrhom bodo vsi pohodniki brezplačno dobili čaj in spominske kolajne, poskrbljeno bo tudi za jedačo. Vzpon bo potekal čez Slamnike, sestop pa čez Planino za Jamo in navzdol na Podklanec. Pot je markirana in bo še dodatno označena. Tik pred koncem sestopa je možnost zaviti levo in prečiti na pot, ki vodi čez Široko peč, po kateri pridemo skoraj do izhodišča. S tem se lahko izognemo hoji po glavni cesti. V primeru ugodnih snežnih razmer je mogoč tudi vzpon in spust s smučmi. Spust poteka preko senožeti in po gozdni cesti. V primeru ugodnih snežnih razmer bo urejena tudi cesta za sankanje. Informacije: www.bohinjskabela.si

KOLEDAR

TOREK, 30. januarja

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

SREDA, 31. januarja

LJUBLJANA - Slap Lucifer; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ČETRTEK, 1. februarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 2. februarja

LJUBLJANA - Rožnik - obletnica ustanovitve Skale; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

SOBOTA, 3. februarja

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sankanje; sankanje - naravne proge. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

AJDOVŠČINA - Zimska klasika 300km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

AJDOVŠČINA - Zimska klasika 200km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

BEGUNJE NA GORENJSKEM - Zimski trojček Draga; lokostrelstvo.

BREŽICE - Kredarica (2515 m); planinstvo. Vabljeni na dvodnevni pohod. Zelo zahtevna tura, za vzpon bomo potrebovali glede na snežne razmere 8 do 9 ur. Izhodišče poti bo v alpski dolini Krme, mimo Kovinarske koče, čez Vrtačo do zaprte Pastirske koče, okoli Kalvarije do koče na Kredarici, kjer bomo prenočili. V nedeljo povratek. Zimski vzponi terjajo nekaj več telesne pripravljenosti, predvsem pa poznavanje hoje z derezami in varovanje s cepinom. Tura je primerna za izkušene planince z dobro kondicijo! Prijave do srede, 31.1.2018 na mobitel. Informacije: http://pdbrezice.si/

IDRIJA - 18. Nočni pohod na Javornik (1240 m); pohodništvo.

LOGARSKA DOLINA - Dan varstva pred plazovi; planinstvo. Informacije: www.grs-celje.org

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu

METLIKA - Turnir v odbojki; odbojka. športna dvorana OŠ Metlika; trajanje: 12.00 - 20.00

NOVA GORICA - Na Trstelj; turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POKLJUKA - Dan teka na smučeh za Ljubljančane; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

RIBNICA - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RUŠE - SLOvenSKI maratoni 2018: Maraton Osankarica; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com

SEVNICA - 4. tek za Sevniški pokal 2017/18; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com/SevniskiPokal/index.asp?IzbraniIDPokala=7&IzbraniIDTekme=33

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

TOPOLŠICA - 19. Menihov memorial; namizni tenis.

MAKOLE - 17. Makolski pohod; pohodništvo.

NEDELJA, 4. februarja

LJUBLJANA - Pohod ob Muri; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/pohod-ob-muri-v-nedeljo-4-februarja.html

LJUBLJANA - Murska Mokrišča; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Planinska gora (873 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Monte Cocco (Ita, 1941 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BOHINJSKA BELA - 22. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); sankanje - naravne proge. Informacije: www.bohinjskabela.si

BOHINJSKA BELA - 22. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); pohodništvo. Informacije: www.bohinjskabela.si

BOHINJSKA BELA - 22. pohod in turni smuk z Galetovca (1259 m); turno smučanje. Informacije: www.bohinjskabela.si

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga 2017/2018; tek. Informacije: http://slotrail.si

KOČEVJE - Zimska liga MTB; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

PRESERJE - Veliki Javornik (1268 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŽALEC - 3. savinjska zimska tekaška liga 2017/2018: Veliki krog - 5,4 km; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/103

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Krvavec; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

PONEDELJEK, 5. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si