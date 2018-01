V Rušah začeli z gradnjo kolesarske poti

Ruše, 29. januarja - Občina Ruše je začela z gradnjo 4,5-kilometrskega odseka mednarodne Dravske kolesarske poti do Laznice, torej do meje z mariborsko občino. Po pogodbi bodo dela končali avgusta, a računajo, da bi kolesarsko pot lahko odprli že do poletja. Ob tem župan Uroš Razper pričakuje, da bo tudi mariborska občina pohitela z gradnjo manjkajočega odseka.