Na cesti proti Bledu preureditev priključkov Lisice in Koritno

Bled, 29. januarja - Na regionalni cesti Lesce - Bled se danes začenjajo dela za preureditev priključkov Lisice in Koritno. Dela se bodo začela z delnimi in polovičnimi zaporami, zaradi hitrejše izvedbe pa bo takrat, ko bo to potrebno, ves promet začasno preusmerjen tudi po stari cesti skozi Betin.