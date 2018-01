V Sloveniji pred OI 170 dopinških testiranj pri 76 športnikih

Ljubljana, 29. januarja - Slovenska antidoping organizacija SLOADO je v zadnjih 12 mesecih skupaj z mednarodnimi športnimi organizacijami izvedla več kot 170 testiranj pri 76 slovenskih kandidatih za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Program bo tekel do začetka OI, to je do 9. februarja, je za STA pojasnil direktor protidopinške agencije, Janko Dvoršak.