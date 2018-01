Reporter: Od tarče do smrti (29. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Štiri mesece pred volitvami se je med SDS in NSi spet zaiskrilo. Sprta opozicija je voda na mlin režima Foruma 21. Da javni prepiri škodijo enim in drugim, se je že nekajkrat pokazalo, a to nikogar kaj posebno ne gane več. Medsebojno sovraštvo je očitno mnogim zameglilo razum, v Reporterju piše Silvester Šurla.