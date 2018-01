Delo: (Ne)vredni zaupanja (29. 1.)

Ljubljana, 29. januarja - Notarji so varuhi premoženjskih pravic posameznikov in gospodarskih družb. Zaradi pooblastil so notarske listine neposredno izvršljive, zaradi nepristranosti notarjev pa naj bi bile stranke deležne največje možne pravne varnosti. Notarji so tako vez med posameznikom in državo, v Delu piše Majda Vukelić.