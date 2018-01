Tokio, 29. januarja - Azijske borze so nov trgovalni teden začele neenotno. Vlagatelji, ki bodo v prihodnjih dneh pozorni na objave pomembnejših podjetij o poslovanju v minulem četrtletju, so danes unovčevali dobičke in tako ponekod izničili začetno rast, poroča francoska tiskovna agencija AFP.