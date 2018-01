Clippers nadoknadili 21 točk zaostanka za zmago

Los Angeles, 29. januarja - Blake Griffin je dosegel trojko v zadnjih trenutkih tekme, Los Angeles Clippers pa so v severnoameriški ligi NBA pripravili eno največjih vrnitev in s 112:103 v gosteh premagali New Orleans Pelicans. Griffin je za tr zadel 43 sekunde pred koncem, skupno pa je k zmagi prispeval 27 točk.