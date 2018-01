Bruno Mars z grammyji za album, ploščo in pesem leta

z informacijami po celotni vesti

New York, 29. januarja - Na Havajih rojeni ameriški glasbenik Bruno Mars je v nedeljo v Madison Square Gardnu pobral glasbene nagrade grammy v vseh treh glavnih kategorijah - album, plošča in pesem leta. Grammyja za album in ploščo je dobil z 24K Magic, na katerem je tudi zmagovalna pesem That's What I Like.