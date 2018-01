Na Finskem zmagal dosedanji predsednik Niinistö

Helsinki, 28. januarja - Finci so danes izbrali novega predsednika države, to je postal dosedanji 69-letni predsednik Sauli Niinistö, ki je po večini preštetih glasovnic z več kot 60-odstotno podporo premagal svojega najbližjega tekmeca Pekka Haavisto, poročajo tuje tiskovne agencije. Niinistö bo tako svojo sedanjo funkcijo opravljal še prihodnjih šest let.