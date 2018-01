Na Cipru bodo predsednika dobili v drugem krogu

Nikozija, 28. januarja - Na predsedniških volitvah na Cipru nobeden od kandidatov v prvem krogu ni dobil absolutne večine. Zmagal je dosedanji predsednik Nikos Anastasiades, ki je glede na izide vzporednih volitev dobil od 38 do 42 odstotkov glasov in se bo v drugem krogu 4. februarja pomeril s kandidatom levice Stavrosom Malasom, ki je dobil med 27 in 31 odstotkov glasov.