Ljubno ob Savinji, 28. januarja - Glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Sten Baloh je danes po prvi seriji druge tekme za svetovni pokal na Ljubnem določil četverico tekmovalk, ki bo nastopila na februarskih olimpijskih igrah v Pyeongchangu. To so finalistke tekme Špela Rogelj, Nika Križnar, Ema Klinec in Urša Bogataj.