Roger Federer v Melbournu ubranil naslov

Melbourne, 28. januarja - Roger Federer je na odprtem prvenstvu Avstralije v tenisu ubranil naslov in osvojil že 20. turnir za veliki slam v karieri. Švicar, sicer drugi nosilec v Melbournu, je v finalu po treh urah in treh minutah igre v petih nizih s 6:2, 6:7 (5), 6:3, 3:6 in 6:1 premagal šestega nosilca, Hrvata Marina Čilića.