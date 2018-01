Sirski Kurdi se ne bodo udeležili pogovorov v Sočiju

Damask, 28. januarja - Oblasti kurdske avtonomne regije v Siriji so danes sporočile, da se ne bodo udeležile mirovnih pogovorov, ki so prihodnji teden predvideni v ruskem Sočiju. Ena izmed pobudnic teh pogajanj je namreč Turčija, ki je pred dobrim tednom dni v Siriji pričela ofenzivo proti Kurdom in grozi, da jo bo še razširila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.