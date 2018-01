Makedonski politični vrh o predlogu glede imena države

Skopje, 28. januarja - Makedonski politični in državni vrh se je v soboto na srečanju seznanil s predlogom posrednika ZN med Grčijo in Makedonijo Matthewa Nimetza glede imena Makedonije. Makedonski premier Zoran Zaev je po srečanju dejal, da je optimist in da je nacionalni konsenz o vprašanju mogoč. Dejal je, da je bil sestanek konstruktiven, a podrobnosti ni navedel.