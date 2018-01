Zmaga Miamija proti Charlotte, pet točk Dragića

Miami, 28. januarja - Košarkarji Miami Heat so vpisali še 28. zmago v tej sezoni severnoameriške lige NBA za četrto mesto v razvrstitvi vzhodne konference. Floridska vročica je doma premagala ekipo Charlotte Hornets s 95:91. Ljubljančan Goran Dragić je v 23 minutah tekme dosegel pet točk in štiri podaje, ob dveh izgubljenih žogah in metu iz igre 2:8.