V Kamniško-Savinjskih Alpah se je smrtno ponesrečil planinec

Kamnik, 27. januarja - V slovenskih gorah se je danes zgodilo več nesreč, ena se je končala tragično. V Kamniško-Savinjskih Alpah je dopoldne življenje izgubil planinec, piše na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje. Policisti planince opozarjajo na previdnost, saj so razmere v gorah v teh dneh takšne, da lahko hitro pride do zdrsov in padcev.