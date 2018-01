Zaradi izpada omrežja POS otežene transakcije s karticami

Ljubljana, 27. januarja - Zaradi težav v omrežju POS terminalov, s katerimi upravlja družba za procesiranje plačilnih instrumentov Bankart, so imeli danes številni potrošniki težave pri plačevanju nakupov v trgovinah po vsej državi. Okrog 12.30 je prišlo do večjega izpada na omrežju POS, so za STA potrdili v Bankartu. Težave že odpravljajo.