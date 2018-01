Na generalki pred OI tri Slovenke med deset

Seefeld, 27. januarja - Na ženski sprinterski tekmi svetovnega pokala v smučarskem teku v avstrijskem Seefeldu sta si zmago razdelili Švicarka Laurien van der Graaff in Američanka Sophie Caldwell, tretja pa je bila Norvežanka Maiken Caspersen Falla. V polfinale so se uvrstile tri Slovenke, Vesna Fabjan, Katja Višnar in Anamarija Lampič, ki so bile sedma, osma in deseta.