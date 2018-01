Hrvaška policija bo poslala kazni osmim slovenskim ribičem

Zagreb, 27. januarja - Hrvaško notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so slovenski ribiči v Piranskem zalivu v 235 primerih kršili meddržavno mejno črto, med njimi pa je osem slovenskih ribičev, ki so najpogosteje šli čez mejno črto in lovili na hrvaški strani zaliva. Napovedali so, da bodo zaradi prekrškov na domače naslove osmih ribičih poslali plačilne naloge.