Luka Janežič in Anita Horvat s slovenskima rekordoma najhitrejša na Dunaju

Dunaj, 27. januarja - Luka Janežič je na dvoranskem atletskem mitingu na Dunaju zmagal v teku na 400 m in s časom 46,02 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord. Obenem je potrdil normo (46,70) za dvoransko svetovno prvenstvo, ki bo od 1. do 4. marca v Birminghamu. Državni rekord je postavila tudi Anita Horvat (52,24) in tudi potrdila normo za SP (53,15).