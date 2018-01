Melbourne, 27. januarja - Avstrijec Oliver Marach in Hrvat Mate Pavić sta zmagala med moškimi dvojicami na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Sedma nosilca sta v finalu s 6:4 in 6:4 ugnala Kolumbijca Juana Sebastiana Cabala in Roberta Faraha, enajsta nosilca.