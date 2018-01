Nussdorferjeva pri spomeniku na Brdcih: Opomnik na zgodovinske dosežke in žrtve

Cerkno, 27. januarja - Pri spomeniku na Brdcih je danes v organizaciji Združenja borcev za ohranjanje vrednot NOB Idrija - Cerkno in območnega združenja Cerkno potekala spominska slovesnost v spomin na poboj udeležencev partijske šole v Cerknem januarja 1944. Dogodek za Vlasto Nussdorfer pomeni opomnik na zgodovinske dosežke in žrtve, ki so bile potrebne, da smo živi.