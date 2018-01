Norvežanka Maren Lundby zmagala na Ljubnem, Klinčeva šesta

Ljubno ob Savinji, 27. januarja - Norvežanka Maren Lundby je zmagala na prvi tekme za svetovni pokal smučarskih skakalk na Ljubnem (88,5 in 91 m/256 točke). Druga je bila Nemka Katharina Althaus (84,5 in 88 m/241,5), tretja pa Japonka Sara Takanashi (84 in 86 m/236,3). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec (82 in 84 m/225,5) na šestem mestu.