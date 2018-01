V Bologni razstava ob 60-letnici rojstva Keitha Haringa

Bologna, 29. januarja - Maja bo minilo 60 let od rojstva enega najpomembnejših ameriških umetnikov 20. stoletja Keitha Haringa, ki je podobno kot Andy Warhol dosegel izjemno prepoznavnost in popularnost. Obletnici se bodo poklonili v Pinacoteci Nazionale v Bologni, kjer bo od 30. januarja do 25. februarja na ogled več kot 60 Haringovih del iz javnih in zasebnih zbirk.