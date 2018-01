Spielberg se bo lotil priredbe muzikala Zgodba z zahodne strani

New York, 29. januarja - Režiser Steven Spielberg se bo spoprijel s priredbo enega najbolj priljubljenih filmskih muzikalov Zgodba z zahodne strani. Za glavne vloge Tonyja, Marije, Anite in Bernarda naj bi izbral igralce španskega porekla, stare med 15 in 25 let, pri scenariju pa mu bo pomagal Tony Kushner, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.