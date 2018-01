V Ljubljani tretjič delavnica evropskih avdiovizualnih avtorjev

Ljubljana, 28. januarja - Društvo slovenskih režiserjev, njegova sekcija scenaristov in kolektivna organizacija Aipa bodo 1. in 2. februarja v Ljubljani tretjič gostili delavnico evropskih avdiovizualnih avtorjev. V času, ko EU sprejema novo avtorsko zakonodajo, bodo razpravljali o tem, kako učinkovito oblikovati nacionalno in EU politike na področju avtorske pravice.

Prvi dan srečanja bo namenjen vprašanju, kako oblikovati pravično avtorsko okolje in kako lahko kolektivne organizacije pomagajo pri ustvarjanju trajnostne politike na področju avtorskih pravic.

Med drugim bosta predstavljena primera, kako ustvariti kolektivno organizacijo in kako lahko avtorji do tistega, kar jim pripada, pridejo na različne načine. O prvem bo spregovorila predstavnica belgijskega avtorskega združenja DeAuteurs Barbara Persyn, o drugem pa izvršni direktor britanskega združenja Directors UK Andrew Chowns.

Drugi dan bo posvečen pravičnemu nadomestilu za avtorje, pri čemer se bodo naprej posvetili načinom, kako priti do pravičnega nadomestila za avtorje, kakšne so pravne podlage in kakšna je pogajalska moč avtorjev in avtorskih organizacij.

V tem delu bo kot gostja sodelovala svetovalka za raziskave in razvoj na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in medijev v podjetju Commsol Deidre Kevin, ki bo udeležence seznanila z razvojem avdiovizualnega trga in trendi ter kaj to pomeni za avtorske pravice in prihodke. Zatem bo pravni svetovalec Mednarodne konfederacije združenj avtorjev in skladateljev (Cisac) Leonardo de Terlizzi predstavil študijo Cisaca o sistemu dajatev za privatno kopiranje.

Oba dneva se bosta sklenila z okroglo mizo. Na prvi bo govora o tem, kako strokovno in upravljavsko okrepiti kolektivne organizacije v regiji, na drugi pa o tem, kakšno prihodnost imajo trenutno uspešni modeli nadomestil, ko se spreminjajo EU zakonodaja, sistem dajatev za privatno kopiranje, prihodki s spleta in pravica radiodifuzne retransmisije.

Sklepni del delavnice bo namenjen še študiji o prvih konkretnih rezultatih o višini nadomestil v primeru sprejema zakonodaje o pravičnih nadomestilih. Predstavila jo bo raziskovalka iz Univerze v Gentu Jessy Siongers.

Kot so zapisali v kolektivni organizaciji Aipa, ki ščiti avdiovizualna dela, je delavnica odlična priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj, saj je pred avdiovizualnimi avtorji zaradi sprejemanja prenovljene avtorske zakonodaje na ravni EU precej "turbulentno obdobje". Kot poudarja njen direktor Gregor Štibernik, je nedopustno, da imetniki pravic v okolju, kjer se njihova dela čedalje pogosteje uporabljajo, dobivajo čedalje manj.

Za slovenske avdiovizualne avtorje bo delavnica priložnost, da vidijo, kje je Slovenija na zemljevidu ureditve avtorskih pravic. Ob tem v Aipi izpostavljajo, da slovenski ustvarjalci že 23 let čakajo na ureditev t. i. privatnega kopiranja. Čeprav je tako sistem kot višino nadomestil že v 90. letih določila država, Slovenija kot edina na svetu še vedno ostaja brez tega, saj pristojni organ, v tem primeru urad za intelektualno lastnino, ne izda dovoljenja ustrezni organizaciji.

Delavnica nastaja v sodelovanju z Združenjem evropskih filmskih režiserjev (Fera), mednarodnim Združenjem avdiovizualnih avtorjev (SAA) in Zvezo scenaristov Evrope (FSE).