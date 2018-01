Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 27. januarja - Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v južni in jugozahodni Sloveniji. Na vzhodu se bo dopoldne zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajno meglo in nizko oblačnostjo na severovzhodu okoli 4, drugod od 7 do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.