Šok za pelikane: Cousins out do konca sezone

New Orleans, 27. januarja - New Orleans Pelicans so v severnoameriški košarkarski ligi NBA gostili Houston Rockets in zmagali s 115:113, s še sedmo zmago na zadnjih osmih tekmah pa so se povzpeli na šesto mesto zahodne konference. A kljub zmagi so v ekipi doživeli šok: 12 sekund pred koncem tekme se je namreč prvi zvezdnik moštva, center DeMarcus Cousins resno poškodoval.