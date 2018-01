Rast newyorških borznih indeksov se nadaljuje

New York, 27. januarja - Osrednji newyorški borzni indeksi so v petek sklenili nov uspešen teden v letošnjem letu, k čemur je prispeval predsednik ZDA Donald Trump, ki v švicarskem Davosu ni grozil s trgovinskimi vojnami, za petkovo rast indeksov, ki je bila tako velika kot vse prejšnje dni v tednu skupaj, pa so zaslužna tudi farmacevtska in tehnološka podjetja.