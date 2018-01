Johannesburg, 26. januarja - Za kolesarja ekipe QuickStep Floors Čeha Petra Vakoča in Laurensa De Plusa so se višinske priprave v Južnoafriški republiki nesrečno končale. Na današnjem treningu ju je zbil tovornjak, zato so morali oba odpeljati v bolnišnico. Oba sta bila po nesreči pri zavesti.