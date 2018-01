Stavnice na Hrvaškem leta 2016 z najvišjimi prihodki po letu 2001

Zagreb, 28. januarja - Hrvaška podjetja za igralništvo in stave so v letu 2016 ustvarila približno 2,7 milijarde kun (360 milijonov evrov) prihodkov, kar je največ po letu 2001, je objavila hrvaška finančna agencija (Fina). Dobiček medtem ni dosegel rekorda iz leta 2014, ko so tovrstna podjetja pridelala rekordnih 399 milijonov kun (53 milijonov evrov) dobička.