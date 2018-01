Teden na Ljubljanski borzi minil brez pretresov

Ljubljana, 26. januarja - Tečaji delnic na Ljubljanski borzi so se ta teden v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je v primerjavi s prejšnjim petkom pridobil 0,57 odstotka. Med blue chipi so v prvi kotaciji največjo rast zabeležile delnice Luke Koper, največji padec pa Petrolove delnice. V petih dneh so vlagatelji ustvarili slabih šest milijonov evrov prometa.