Poslanci neenotno glede podpre predlogu SDS glede katastrskega dohodka

Ljubljana, 26. januarja - Poslanske skupine so se v prvi obravnavi DZ različno izrekle o podpori predlogu SDS za spremembo zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, po kateri bi zdaj prehodnih 40 odstotkov katastrskega dohodka v davčni osnovi ostal trajen ukrep. V SDS in NSi bodo predlog podprli, v SMC bodo proti, v Levici in DeSUS pa nimajo enotnih stališč.