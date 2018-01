Raziskava: Podjetja še niso pripravljena na ekonomijo nove energije

Ljubljana, 29. januarja - Čeprav se podjetja čutijo pripravljena za sodelovanje v spreminjajočem se energetskem okolju, pa njihovi postopki ne dokazujejo takšnega razmišljanja, kaže raziskava podjetja Schneider Electric. Ovire so nezadostno integrirano načrtovanje in realizacija na področju energije, vztrajnosti in upravljanja s podatki, kaže raziskava.