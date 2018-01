Koprivnikar in sindikalista današnje srečanje ocenili kot konstruktivno

Ljubljana, 26. januarja - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar in predsednika sindikata delavcev v zdravstveni negi ter sindikata zdravstva in socialnega varstva, Jelka Mlakar in Zvonko Vukadinovič, so današnje srečanje ocenili kot konstruktivno. Sindikalista sta za v prihodnje previdno optimistična, napoved stavke pa ostaja. Ponovno se bodo srečali čez teden dni.