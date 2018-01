Leja Jurišić in Marko Mandić skupaj v šesturni performans

Ljubljana, 27. januarja - Plesalka Leja Jurišić in igralec Marko Mandić bosta nocoj ob 18. uri v Kinu Šiška premierno izvedla performans z naslovom Skupaj, v katerem se bosta vse do polnoči ukvarjala z večnim idealom performansa in večno nerazrešljivo težavo politike: Kaj pomeni biti skupaj in kako biti skupaj?