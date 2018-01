V tržaškem Muzeju Revoltella odprli razstavo dachauskih risb Zorana Mušiča

Trst, 26. januarja - V Muzeju Revoltella so danes odprli razstavo dachauskih risb Zorana Mušiča. Na postavitvi z naslovom Zoran Mušič, osteklenele oči so prvič razstavljene julija 2016 odkrite Mušičeve risbe, ki jih je muzej Revoltella sicer predstavil konec novembra. Odprtje razstave je pospremil simpozij, na katerem so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki.