Marca bo cene svojih storitev zvišal tudi T-2

Ljubljana, 26. januarja - Potem ko sta Telekom Slovenije in A 1 zvišala cene paketov s televizijo decembra lani in Telemach februarja letos, so se zdaj za podražitve odločili tudi pri T-2. Stroški programskih pravic so se povečali do te mere, da ne morejo prevzeti celotnega bremena stroškov nase, so danes sporočili iz družbe.