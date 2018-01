Trump v Davosu: ZDA so odprte za posel

Davos, 26. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump je danes ob zaključku Svetovnega gospodarskega forumu v švicarskem Davosu opisal, da ameriško gospodarstvo pod njegovim vodenjem znova cveti in da so ZDA "odprte za posel". Za to je sicer potrebna tudi varnost in Trump je napovedal nadaljnji boj proti teroristom in za Severno Korejo brez jedrskega orožja.