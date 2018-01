Zaplet pri pomurskem vodovodu sistema C brez rešitve

Ljubljana/Ljutomer, 26. januarja - Župani sedmih občin pomurskega vodovoda sistema C so se danes znova sestali z ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen, da bi rešili zaplet zaradi cene vode v sistemu, županja Ljutomera Olga Karba pa je v pismu javnosti sporočila, da je na sestanek ne bo. Ministrica ob tem sporoča, da morajo občine izpolniti vse podpisane zaveze.