Finci izbirajo novega predsednika

Helsinki, 28. januarja - Finci bodo danes volili novega predsednika države. To bo najverjetneje ponovno postal sedanji predsednik Sauli Niinistö. Ankete so mu decembra napovedovale še okoli 70-odstotno podporo, a je ta v zadnjih tednih padla na okoli 50 odstotkov, zato bo morebiti na zmago moral počakati do drugega kroga 11. februarja.