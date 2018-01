V DZ prihodnji teden o priznanju Palestine

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 28. januarja - Odbor državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) bo v sredo obravnaval predlog, da bi DZ in s tem Slovenija priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo. Priznanje načeloma podpirajo vse koalicijske stranke, a je še vedno odprto vprašanje, ali je zdaj "pravi trenutek" za to dejanje.